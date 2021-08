Troyes Siège de Troyes Champagne Métropole Aube, Troyes Circuit à la découverte de la voie verte des Viennes Siège de Troyes Champagne Métropole Troyes Catégories d’évènement: Aube

Siège de Troyes Champagne Métropole, le samedi 18 septembre à 14:30

### Profitez de cette visite exceptionnelle pour découvrir, avec un guide local, les Viennes, leur histoire et leur patrimoine naturel. Randonnée douce et commentée d’environ 4 km aller-retour, le long de la voie des Viennes. Depuis le siège de Troyes Champagne Métropole jusque l’Île Germaine, elle chemine ensuite vers les bassins de La Rivière-de-Corps, puis rejoint le verger des Croqueurs de Pommes.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : 10h au pied de la cheminée devant le siège de Troyes Champagne Métropole.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

