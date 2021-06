Circuit : 60 ans de la Maison de la culture du Havre, 3 sites pour réaliser le rêve d’une culture pour tous MUMA – Musée d’art moderne André Malraux, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Le Havre.

A l’occasion de ses 60 ans, l’association Maison de la culture du Havre (MCH), fondée par André Malraux, alors ministre des affaires culturelles, propose un itinéraire en bus dell’Arte d’une heure chacun le dimanche l’après-midi, afin d’accueillir à chaque fois une trentaine de personnes pour faire connaitre cette part importante de l’histoire culturelle de notre ville et de la France, puisque c’est au Havre que fut fondée la première maison de la culture, concrétisation du projet d’une culture pour tous. En 2009-2010, à l’occasion du chantier de rénovation du forum Niemeyer et de la transformation en médiathèque du petit Volcan, la salle modulable, l’association MCH transfère ses activités à l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) que viennent de créer les financeurs : l’Etat, la ville du Havre, le département de Seine-Maritime, la région Normandie. L’EPCC reprend le nom « le Volcan ». L’association continue à vivre, composée de spect’acteurs, citoyens voulant faire entendre leur voix dans les débats sur la culture. Elle siège au conseil d’administration de l’EPCC le Volcan et organise ses propres évènements : grandes conversations, diffusion d’informations sous de multiples formes (périodique, Internet, réseaux sociaux, radio…), soutien à des projets culturels… L’emploi du temps se déroulerait ainsi : > 13h30 : MuMa (musée des beaux-arts, premier lieu de la MCH) accueil du 1er groupe, > 13h40 – 14h00 : échanges dans le musée > 14h00 – 14h15 : route en bus entre le MuMa et le THV (théâtre de l’Hôtel de Ville) > 14h15 – 14h30 : échanges dans le THV (2ème lieu de la MCH à partir de 1967 jusqu’en 1982) > 14h30 – 14h40 : route entre le THV et le forum Niemeyer > 14h40 – 15h10 : échanges dans le grand et/ou le petit Volcan (le forum Niemeyer est le lieu « définitif » de la MCH, inauguré en 1982. La forme des 2 bâtiments inspire différents surnoms, dont celui de « volcan » qui sera repris dans la communication de la MCH à partir des années 1990, alors que le ministère de la culture a fusionné ses différents réseaux de lieux pluridisciplinaires sous le lbal « scène nationale »). Pendant ce temps-là, après avoir déposé le 1er groupe, le bus retourne au Muma où un 2ème groupe a été accueilli vers 14h30 par quelques membres de notre conseil d’administration ayant quitté le 1er groupe lors de l’arrivée au THV. Après les échanges au Muma comme pour le 1er groupe de 14h40 à 15h, le bus embarque le 2ème groupe à 15h. Les personnes du 1er groupe qui seront donc accueillies au forum Niemeyer de 14h40 à 15h10 peuvent prolonger leur visite au-delà de 15h10 et s’ils veulent être ramenés en bus au Muma, leur point de départ, elles pourront le faire quand le bus reviendra vers 15h40 déposer le 2ème groupe. Idem pour les personnes du 2ème groupe avec le 3ème tour qui débutera à 16h. Le temps passé dans chacun des sites sera l’occasion d’aller sur la scène ou dans les coulisses. Pendant le temps passé dans le bus, des questions seront posées au public sur l’histoire de la MCH. Des cadeaux seront à gagner pour les participants (en particulier notre ouvrage publié à l’occasion des 50 ans : « Maison de la cuture du Havre – le Volcan : 50 ans de créations, 50 ans d’émotions » et le livre publié aux PURH et « Culture et démocratie: une histoire de la MCH »).

5€, à partir de 9 ans, transport en bus, groupes de 30 participants, inscriptions possibles lors du forum des associations le 12/09.

Découverte des 3 sites de la Maison de la culture : MuMa, théâtre de l’Hôtel de Ville et forum Niemeyer avec visites et échanges.

