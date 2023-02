CIRCUIT 39-45 Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime Venez découvrir l’histoire du Mur de l’Atlantique à Fécamp. Construits pendant la 2nde Guerre Mondiale sur ordre de l’armée allemande, les blockhaus du Cap Fagnet témoignent d’un important système de fortification installé sur les côtes fécampoises. La visite de deux de ces ouvrages en béton armé permet de mieux comprendre le rôle de cette importante station de détection radar. La seconde partie du circuit mène à un impressionnant « abri sanitaire » creusé dans la falaise. Visite des blockhaus + visite de l’abri sanitaire militaire allemand (durée : 2h).

Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds. Rdv devant le Sémaphore, Cap Fagnet à Fécamp

Tarif : 5 € pour tous, gratuit pour les – de 18 ans

