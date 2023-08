Ateliers bienvenue à la retraite Circonscription d’Action Sociale du Pays d’Auge Nord Pont-l’Évêque, 13 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Ateliers bienvenue à la retraite 13 septembre – 11 octobre, les mercredis Circonscription d’Action Sociale du Pays d’Auge Nord Gratuit

La CARSAT Normandie, en collaboration avec Néosilver et le CLIC du Pays d’Auge Nord, propose des rencontres pour faciliter le passage à la retraite. Au programme :

– cohésion de groupe,

– mieux connaître les démarches administratives et financières quand on passe à la retraite,

– Construire un projet personnel comme se lancer dans le bénévolat ou un voyage,

– Prendre soin de soi : le sommeil, l’activité physique, la nutrition…

– Du temps pour soi, du temps à offrir aux autres : découverte du tissu associatif local, bénévolat,

– mobilité : moyens de transport durables et moins chers, voyages, les bons réflexes,

– bilan

Circonscription d’Action Sociale du Pays d’Auge Nord 14, rue de la Chaussée Nival 14130 PONT-L’EVEQUE Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 65 38 71 »}, {« type »: « email », « value »: « clicpaysdaugenord@calvados.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T10:00:00+02:00 – 2023-09-13T12:00:00+02:00

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

retraite activité

Néosilver