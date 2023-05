« Circo minimo » – Olivier Vadrot – œuvre dans l’espace public Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff, 3 juin 2023, Malakoff.

Le samedi 03 juin 2023

de 12h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

À Malakoff, le centre d’art investit 4 000 m2 d’espace public, au pied de la cité Stalingrad et de la supérette, lieu d’expérimentation du centre d’art, avec une programmation propice au partage et à l’interaction artistique et sociale.

Pour Nuit Blanche, l’œuvre Circo minimo du designer Olivier Vadrot s’installe sur une esplanade de verdure et accueille trois temps d’agora autour des questions d’eau. Des temps d’échange et de débats collectifs mettront en cohérence les enjeux de la Nuit Blanche 2023 : le droit des nuages et de l’eau, comment faire collectif, et l’écosystème d’un quartier.

Pour le projet Couper les fluides – alternatives pragmatopiques, visible sur le site maison des arts du 12 février au 8 juillet, Olivier Vadrot a redimensionné Circo minimo pour l’adapter à l’espace du lieu. Reprenant le rôle d’un forum romain, l’artiste a pensé cette architecture pour rassembler les personnes et les inviter à débattre avec une parole libre. Mobile grâce à sa conception en kit, Circo minimo se déplace pour la Nuit Blanche dans le quartier Stalingrad et retrouve sa place d’origine dans l’espace public.

Le programme des agoras dans Circo minimo :

– Agora « Faut-il protéger les nuages ? » avec Mathieu Simonet de 19h à 20h – Agora « Comment faire face aux questions de biodiversité et

de permaculture en milieux urbains ? » avec le collectif l’Aberiette et Thierry Boutonnier de 20h à 20h45- Agora « Comment sont impulsées l’entraide et la solidarité par les citoyens et citoyennes d’un quartier ? » avec les habitant.es de Stalingrad et Ema Drouin de 20h45 à 21h30

Olivier Vadrot revisite les architectures du passé, de l’antiquité à Le Corbusier en leur opposant cependant une économie de moyens, privilégiant des matériaux simples voire vernaculaires, des échelles modestes, des notions de légèreté, de nomadisme, des temps courts voire éphémères. Avec l’influence de Francis Cape dans son travail, Olivier Vadrot revisite le banc sous toutes ses formes. Il s’interroge très tôt sur la notion de partage et à la position du spectateur·ice-auditeur·ice, comme avec le kiosque électronique en 2004, conçut pour jouer et écouter de la musique en direct. Explorant différents thèmes historiques en architecture, il revisite les théâtres antiques, agora et forums gréco-romains. Ces formes répondent au besoin de réinvention de notre société actuelle à l’heure du bilan catastrophique, tant sur le plan social qu’écologique. Par le partage d’un lieu commun les langues se délient, et débâtent sans restrictions hiérarchiques et sociales.

À voir aussi ! Nuit Blanche 2023 à Malakoff :

– Les spécialités culinaires des habitant·es – banquet – Marcher sur l’eau – Aïssa Maïga – cinéma plein air – Projection films d’artistes du Salon de Montrouge- Espace de gratuité – Ema Drouin- Atelier faire son pain – Bulle Meignan- Balade à vélo

Olivier Vadrot, Circo minimo, 2023, amphithéâtre miniature, contreplaqué de peuplier, vis de penture, 91 (h) x 404 x 404 cm.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff 28 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff

Quartier Stalingrad – la supérette centre d'art contemporain de Malakoff 28 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff

(c) centre d’art contemporain de malakoff Circo minimo, 2023, amphithéatre miniature, contreplaqué de peuplier, vis de penture, 91 (h) x 404 x 404 cm.