de 11h à 12h

gratuit

Du cirque pour tous, à voir en famille Nous sommes dans la dimension du rêve, dans laquelle toutes les langues sont une, tous les âges sont un. Il fait froid. Seul, un acrobate oiseau a perdu ses ailes. Trois autres, dont on ne sait s'ils sont des sages ou des fous, des indigents ou des princes, des musiciens des jongleurs ou des clowns, arrivent à son secours. Au sol ils dessinent un cercle : le cirque. Une ronde, comme une brèche, où s'enfuir et rejoindre un être ensemble symphonique, un orchestre collectif, une transe hors du monde; où les instruments donnent vie, les chants réchauffent, les décorations grises passent comme les paysages d'un voyage immobile, les accidents triomphes et les pesanteurs s'équilibrent, jusqu'à l'envol. Auteur : Alejandro Escobedo-Guillaume Mise en scène : Alejandro Escobedo-Guillaume Distribution : Anne Kaempf / Ariel Munoz / Rémi Bolard / Alejandro Escobedo Partenaires : Academie Fratellini / Chapiteau Méli-Mélo / Espace Périphérique, La Villette Place Marcel Achard Place Marcel Achard Paris 75019

2, 11 : Belleville (153m) 2 : Couronnes (547m)

Contact :Pieces à emporter 06 13 59 83 48 piecesaemporter@gmail.com https://www.piecesaemporter.com/ https://www.facebook.com/Pi%C3%A8ces-%C3%A0-emporter-408163116056740 Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Insolite;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

2021-07-27T11:00:00+02:00_2021-07-27T12:00:00+02:00

Gaston Igounet

