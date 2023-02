CIRCLE VIBES Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

CIRCLE VIBES, 18 février 2023, Montpellier . CIRCLE VIBES 55 Rue des Araucarias Montpellier Herault

2023-02-18 – 2023-02-18 Montpellier

Herault Samedi 18 février à 14h à la Maison Pour Tous François Villon,, l’association Attitude, avec le MTP BREAKING organise les CIRCLES VIBES avec pour thème le battle 2Vs2 (événement gratuit)

Les élèves des différentes écoles de Breakdance se retrouvent pour des rencontres placées sous le signe de l’échange.

14 h : ouverture des portes et inscriptions pour les battles

15h : battles des kids débutants

16h : battle des kids confirmés

17h : hip hop show case

17h10 : demi-finales et finales L’association Attitude via MTP Breaking propose des activités breaking au sein des quartiers Petit Bard, Mosson, Celleneuve et Beaux Arts.

Nos animateurs assurent des cours réguliers, des stages durant les vacances, des animations en collaboration avec les associations partenaires des quartiers et des interventions scolaires. Les Circles Vibes marquent chaque fin de trimestre et ont pour objectif de réunir les publics autour d’un évenement Hip-Hop. SAMEDI 18 FÉVRIER !

RDV 14h, à la Maison Pour Tous François Villon anne.cousin@attitudeasso.com http://montpellierbreakdance.fr/ Montpellier

