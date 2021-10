Circabaret Niort, 12 novembre 2021, Niort.

Circabaret 2021-11-12 – 2021-11-14 Parc des expos de Noron 6 rue archimède

Niort Deux-Sèvres Niort

Circabaret conjugue les prouesses artistiques et techniques du cirque avec l’univers glamour, sexy et fascinant du cabaret. Troupe composée de 9 artistes passionnés : 2 musiciens, dont Mélissa Maugran, issue de “The Voice” ; le contorsionniste Oleksandr Yenivatov, rendu célèbre en tant que finaliste d’Incroyable Talent et d’autres artistes de l’extrême (équilibriste, acrobate aérien, avaleur de sabre, tissu et cerceau aériens, pole dance…).

Les créateurs du spectacle, Célia et Julien Faucheux, installés dans la Sarthe, ont déjà tourné dans le monde entier, par ex. avec le Cirque du Soleil, ou en tant que producteurs de leurs propres spectacles, sur des géants des mers comme Costa Croisières ou Celebrity Cruises.

Tarifs et réservations sur www.circabaret.fr, au 06 14 91 98 37 ou info@circabaret.fr

+33 6 14 91 98 37

