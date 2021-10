La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, Sarthe CIRCABARET La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

CIRCABARET La Ferté-Bernard, 3 novembre 2021, La Ferté-Bernard. CIRCABARET 2021-11-03 – 2021-11-06

La Ferté-Bernard Sarthe EUR 29 69 Le mercredi 3 novembre à 21h. Le vendredi 5 novembre à 18h et 21h. Le samedi 6 novembre à 18h et 21h. Le Cirque itinérant revisité. Hymne à l’artiste. +33 6 14 91 98 37 Le mercredi 3 novembre à 21h. Le vendredi 5 novembre à 18h et 21h. Le samedi 6 novembre à 18h et 21h. Le Cirque itinérant revisité. Hymne à l’artiste. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Ville La Ferté-Bernard lieuville 48.18345#0.64978