CIRCA WAVES + GUEST PETIT BAIN, 25 février 2023, PARIS.

CIRCA WAVES + GUEST PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 19:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Actif depuis 2013, le quatuor indie rock originaire de Liverpool Circa Waves nous revient avec « Never Going Under », leur cinquième album studio annoncé pour début 2023. Produit par le frontman Kieran Shudall lui-même, « Never Going Under » est l’album le plus complet de Circa Waves à ce jour, tant sur le plan thématique que musical. Le groupe y regarde un monde confus et incertain à travers un nouvel objectif, mais ils n’ont jamais été aussi sûrs d’eux musicalement. Le chemin à parcourir leur est totalement inconnu, mais ils sont prêts à l’emprunter sans crainte. Circa Waves Circa Waves

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

