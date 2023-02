CIRCA H U M A N S 2 . 0 LA MALS, 1 avril 2023, SOCHAUX.

CIRCA H U M A N S 2 . 0 LA MALS. Un spectacle à la date du 2023-04-01 au 2023-04-01 20:00. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

MA SCENE NATIONALE présente (l.1-1045320/5582/5600) ce spectacle. Suite à Humans, présentée à Montbéliard en 2017, Yaron Lifschitz a imaginé Humans 2.0 comme un message d’espoir, une lettre d’amour à notre espèce a l’heure des dégâts de la pandémie. Après l’homosexualité ou le sort des migrants, le directeur artistique poursuit ici ses réflexions sur le monde avec dix virtuoses de sa troupe. Rien d’étonnant pour lui, né en Afrique du Sud de parents juifs émigrés qui s’installèrent a ses 11 ans en Australie. Si le fil rouge de son travail reste l’acrobatie, les agrès se multiplient (trapèze, corde, cannes…) dans une mise en scène sophistiquée, donnant une belle place au travail de lumière et à la composition musicale. Porteurs et voltigeurs emplissent les airs et rugissent sur terre avec des envolées inventives reçues main-a-main dont émane une sensibilité particulière. Leur joie communicative représente le premier pas vers le pouvoir de célébrer l’être ensemble dans ce qu’il charrie de plus positif. Metteur en scene : Yaron Lifschitz / Musique originale : Ori Lichtik Lumieres : Paul Jackson / Directeur technique : Jason Organ Costumes : Libby McDonnell EUR24.0 24.0 euros

LA MALS SOCHAUX 4, rue de l’Hotel de ville Doubs

