Vide-greniers Ciran, 18 juin 2023, Ciran.

Ciran,Indre-et-Loire

Comme tout les ans, nous organisons notre vide-greniers annuel.

Environ 60 exposants l’an passé..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As every year, we organize our annual garage sale.

Around 60 exhibitors last year.

Como cada año, organizamos nuestra venta anual de garaje.

El año pasado participaron unos 60 expositores.

Wie jedes Jahr organisieren wir unseren alljährlichen Flohmarkt.

Im letzten Jahr waren es etwa 60 Aussteller.

Mise à jour le 2023-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire