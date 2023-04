Les saveurs de l’Europe CIPECMA Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Les saveurs de l’Europe CIPECMA, 22 mai 2023, Perpignan. Les saveurs de l’Europe 22 – 25 mai CIPECMA Entrée libre. CIPECMA 17 Av. Général de Gaulle. 17340. Châtelaillon-Plage. Perpignan 66020 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T09:15:00+02:00 – 2023-05-22T11:15:00+02:00

2023-05-25T14:30:00+02:00 – 2023-05-25T16:30:00+02:00 Gastronomie Culture

Détails Catégories d’Évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu CIPECMA Adresse 17 Av. Général de Gaulle. 17340. Châtelaillon-Plage. Ville Perpignan Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville CIPECMA Perpignan

CIPECMA Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Les saveurs de l’Europe CIPECMA 2023-05-22 was last modified: by Les saveurs de l’Europe CIPECMA CIPECMA 22 mai 2023 CIPECMA Perpignan Perpignan

Perpignan Pyrénées-Orientales