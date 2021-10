Privas Visio Ardèche, Privas Cinquième risque : définition et intérêt Visio Privas Catégories d’évènement: Ardèche

### Cinquième risque – suppression de la barrière de l’âge **L’horizon d’une révolution sociale dont les français doivent s’emparer** Nouvelle visioconférence animée par **Madame Joëlle Le Gall le vendredi 22 octobre 2021 de 18 heures à 20 heures** (heures de métropole française) sous l’égide de l’ATG A l’heure où de nombreuses questions se posent pour une meilleure qualité de vie des seniors, il est urgent d’apporter un éclairage sur la création d’un cinquième risque (ou une cinquième branche de sécurité sociale) permettant de répondre au financement de l’accompagnement d’un citoyen, victime d’une incapacité, d’un handicap, quel que soit son âge. Cette réunion sera enregistrée, il sera possible d’y assister en différé moyennant l’inscription préalable. Vous voulez participer facultativement à ces initiatives en aidant l’ATG : la cotisation est de 10 Euros par an.

