Cinquième Droite au Bifidus Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, mercredi 13 mars 2024.

Cinquième Droite au Bifidus Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans ce seul en scène où tout est authentique, Elisabeth Rastoin démontre que la maladie de son conjoint ne sonne pas la fin mais la possibilité d’un nouveau chemin.

Seule en scène de et avec Elisabeth Rastoin



lls viennent de souffler leurs cinquante-trois bougies et ont trente ans de mariage. Une maladie neurodégénérative s’invite dans la famille…



Qui tombe à l’eau ? Personne.

Alzheimer s’installe à la maison et c’est une nouvelle forme de collocation.



Cinquième Droite au Bifidus raconte une tranche de vie au sein d’un couple qui aborde la cinquantaine comme s’il en avait… quatre-vingts.



Passé l’effet de surprise d’un Alzheimer précoce, on met en place un parcours de soins, on adapte le quotidien et on s’émerveille de petits riens. Dans ce seul en scène où tout est authentique, Elisabeth Rastoin démontre que la maladie de son conjoint ne sonne pas la fin mais la possibilité d’un nouveau chemin. 10.95 10.95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 17:30:00

fin : 2024-03-14

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Cinquième Droite au Bifidus Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-27 par Ville de Marseille