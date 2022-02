Cinquième conférence de Carême 2022. Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Pierre de Chaillot, le jeudi 7 avril à 11:00

Conférence de Carême à Saint-Pierre de Chaillot, par le Père Jacques Ollier. LA SEMAINE SAINTE DANS LES YEUX DES PEINTRES. Jeudi 7 avril, à 11 heures, dans la chapelle de la Vierge. La Pietà (Vatican), Michel Ange ; XVIème siècle. Jeudi 7 avril, à 11 h. La Pietà (Vatican), Michel Ange. Église Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot, 75116 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T12:00:00

Église Saint-Pierre de Chaillot
28 rue de Chaillot, 75116 Paris
Paris

