Cinquième anniversaire du Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 30 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 12h00 à 06h00

gratuit sous condition

On est regonflé à bloc ! Après deux ans passés sans avoir pu fêter notre anniversaire (frustration ultime), on revient gonflé à bloc pour souffler nos bougies dans les règles de l’art et célébrer ensemble notre cinquième printemps !

Au programme : dancefloor brouillonnant sur la Petite Ceinture, éclaboussure d’happenings & de surprises, animations hors-sol, barbecue divin, cascade de breuvages et nuit chaloupée (en intérieur) sur les sonorités métissées du label lisboète Príncipe !

Accrochez vos bouées, on saute dans le grand bain !

Pool party illustrée par Guidon

PROGRAMMATION

12h – 22h | en extérieur & en accès libre :

~ tsunami musical sur la Petite Ceinture avec les dj sets de Lia Moon & Luz Del Fuego

~ performance aérienne du danseur & acrobate Farid Ayelem

~ espace déguisothèque par le Collectif 913 : prêt d’accessoires & tenues vintage

~ espace pimpothèque : make up par Nice2paintYou, broderie, strass & bijoux dentaires par Gems Bond Girl

~ parade en musique avec une batucada et grand final autour d’une piñata géante

Dress code aqua pool party : venez avec vos plus beaux maillots de bain, vos bouées licorne, vos masques, vos tenues de sirène, vos bobs de plage et autres animaux aquatiques pour participer à la grande parade finale !

Mais aussi : bar à huitres et cocktails à gogo

À noter : le quai et les voies ferrées ferment à 22h, capacité limitée venez tôt !

23h – 06h | en intérieur, payant 12€*/15€ :

Carte blanche au label Príncipe :

Basé à Lisbonne, le label Príncipe a conquis les dancefloors internationaux avec sa musique signature, la batida.

« En fusionnant kuduro, kizomba, funana ou encore tarraxinha à des beats house et techno, les pionniers de la batida trouvent alors ce qui allait devenir le son, la signature et les beaux jours du label Príncipe Discos » PAM

La presse en parle :

PAM « Príncipe Discos la voie royale »

Pitchfork « A Guide to Portugal’s Príncipe Discos, One of the Most Exciting Dance Labels on Earth »

~ Dj Firmeza

~ Nídia

~ Dj Narciso

Billetterie :

12h-22h | en extérieur & accès libre

23h-6h | en intérieur & payant : préventes 12€*, sur place 15€

Mesures sanitaires :

Pédiluve de gel hydroalcoolique et autres mesures annoncées quelques jours avant la teuf en fonction du contexte !

La Cantine du Hasard Ludique

La Cantine de Léon vous propose tous les jours midi & soir des plats frais & faits maison, de bistronomie, avec des choix végétariens.

À la carte ou en menu le midi | À la carte, tapas et assiettes à partager le soir | Brunch gourmand le dimanche !

Plus d’infos ici !

Côté bar :

vins 100% bio, bières pressions ou en bouteilles 100% locales, jus & sodas éthiques, cocktails maison… laissez-vous chouchouter par nos barmaids & barmen !

L’alcool est dangereux pour la santé

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2022-03-11/cinquieme-anniversaire-du-hasard-ludique https://www.facebook.com/events/483470180146871/

Clubbing;Loisirs;Musique

Date complète :

Illustration par Guidon