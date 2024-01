Cinquante nuances de Sade Villa Acantha Aix-en-Provence, jeudi 29 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:00:00

fin : 2024-02-29 21:10:00

Lecture par Bruno Raffaelli, secrétaire honoraire de la Comédie française, d’après le texte de Hugo Pinatel.

Une ombre parcourt la Révolution. Déplacée de cellule en cellule, elle quitte la Bastille en pleine nuit, le 4 juillet 1789. Condamnée à mort, elle évite l’exécution la veille de la chute de Robespierre. On l’ensevelit dans un asile de fous, espérant faire oublier jusqu’à son existence. Qui est-elle ? Quelle est cette âme si noire, si dangereuse, qui se faufile dans les interstices de l’histoire ?

Les années passent. On croit l’avoir noyée dans les limbes, mais ses écrits circulent sur les chevets. Baudelaire, Balzac, Flaubert, Verlaine et Maupassant l’admirent ou l’évoquent en privé. Sainte-Beuve, en 1843, note sa présence chez plusieurs romanciers, masquée mais non point méconnaissable. En 1909,

Apollinaire lui dédie une anthologie, et c’est l’exhumation, le scandale ! Ses livres se répandent, son nom devient un adjectif.

Donation Alphonse François de Sade, car c’est de lui dont il s’agit, écrivait : « Je ne m’adresse qu’à des hommes capables de m’entendre, et ceux-là me liront sans danger. » Découvrez l’extraordinaire postérité littéraire de celui qui fut surnommé le « Divin marquis », l’ »Insupportable » ou l’ »Ange noir des Lumières ».

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@atelier-languefrancaise.fr



