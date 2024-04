Cinq sens d’ici et d’ailleurs Jardin Botanique de Vanosc Vanosc, vendredi 31 mai 2024.

Cinq sens d’ici et d’ailleurs Visites guidées du jardin 31 mai – 2 juin Jardin Botanique de Vanosc Animations contes sur inscription (obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T16:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Visites guidées du jardin

Jeux et animation contes samedi et dimanche après midi à 14h

Pique nique sur place possible

Jardin Botanique de Vanosc 1, chemin du Monteillet, 07690 Vanosc Vanosc 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475675370 [{« type »: « email », « value »: « lejardindhelene1@gmail.com »}] Le jardin d’Hélène est un lieu d’expérimentation où se rencontrent l’ici et l’ailleurs. Le site est propice à la découverte d’espèces exotiques et à la flânerie. Le jardin est en accès libre et accueille concerts et autres animations culturelles.

©Association le jardin d’Hélène Vanosc