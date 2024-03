Cinq sens, Cinq lieux La Volière en Folie Saint-Jean-d’Ormont, samedi 1 juin 2024.

Cinq sens, Cinq lieux Découvrez, dans le jardin-exposition dit : la « Volière en folie », cinq espaces aménagés pour la circonstance, chacun présentant une installation végétale évoquant un des cinq sens. 1 et 2 juin La Volière en Folie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La Volière en Folie 9 le petit village 88210 Saint-Jean-d’Ormont Saint-Jean-d’Ormont 88210 Vosges Grand Est C’est dans le magnifique cadre des Vosges que « La Volière en Folie » s’est implantée, il y a quelques années, déjà. Une grange aménagée et un jardin dessiné pour recevoir des œuvres ayant pour thème « Les oiseaux rares » suscitent attraction et curiosité. Ces « oiseaux rares », figures plus ou moins réalistes, fantaisies décoratives, présentent la particularité d’être construites avec les empreintes solides des feuilles de végétaux qui poussent dans le jardin (rhubarbe, courgettes, fraisiers, etc). A découvrir, donc, ce lieu d’exposition dédié à la gloire de Dame Nature. Accès voiture à partir de la gare de Saint-Dié-des-Vosges (10 min).

©B Hubault