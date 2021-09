Cinq-Mars-la-Pile 37130 Cinq-Mars-La-Pile manoir de la Roche-Musset Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire dédicace auteur Jean-Yves Gaudry 37130 Cinq-Mars-La-Pile manoir de la Roche-Musset Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile

dédicace auteur Jean-Yves Gaudry 37130 Cinq-Mars-La-Pile manoir de la Roche-Musset, 17 septembre 2021 00:00, Cinq-Mars-la-Pile. 18 et 19 septembre Sur place Entrée gratuite Journées européennes du Patrimoine, manoir de la Roche Musset, 37130 Cinq-Mars-la-Pile Le Manoir de la Roche Musset réouvre ses portes les 18 et 19 septembre 2021, selon une nouvelle formule qui allie Patrimoine, Art et Lettres.

Cette année le public porra découvrir le Manoir dans son cadre pittoresque, visiter l’exposition d’un groupe d’artistes dans une galerie tres suggestive et faire la connaissance de Jean-Yves Gaudry, auteur en dédicace, né à la Roche, qui présentera ses divers livres dont “C’est touraine- de Cinq-Mars- la- Pile à Langeais en passant par la Roche”, recueil de souvenirs de sa maman Colette Gaudry

Art & Patrimoine se réjouit de vous accueillir de 10h à 18h. Entrée gratuite.

