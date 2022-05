Cinq de Coeur Théâtre Ducourneau Agen Catégories d’évènement: Agen

Théâtre Ducourneau, le samedi 4 juin à 20:30

«Oh la belle vie !» création Avignon 2018. À l’affiche pendant plusieurs mois au theatre de Paris, ce nouveau spectacle cree par le quintet a capella «les cinq de cœur» qui tourne depuis 30 ans, melange sketches et standards musicaux pour le bonheur de nos zygomatiques. De Joe Dassin à Aretha Flanklin, de la soul au hip-hop, des vocalises d’opera à X-Files, plus de 40 chansons ou extraits avec un pommeau de douche en guise de micro. Un vrai delire dans un decor de salle de bain et des fous rires pendant 1h30.

Plein tarif : 21/17€ tarif réduit : 16/12€ (possibilité de carte d’abonnement). Voir site www.foliesvocales.com/billetterie

De Joe Dassin à Aretha Flanklin, de la soul au hip-hop, des vocalises d'opera à X-Files, plus de 40 chansons ou extraits avec un pommeau de douche en guise de micro. Des fous rires pendant 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:00:00

