Hadrien Bels lira des extraits de son premier roman, Cinq dans tes yeux, qui raconte avec justesse et humour l’histoire d’une jeunesse dans le quartier du Panier à Marseille dans les années quatre-vingt-dix. Les mots de l’écrivain seront habillés par les sons et les musiques mixés en live aux platines par Nassim-DJ, entre paysages sonores urbains et paysages intimes. Une rencontre, une performance, en mots et en musique.



Réservation indispensable.

Une vente de livres sera assurée par la librairie Le lézard amoureux.

Lecture performance / mix créée en octobre 2021 autour du livre Cinq dans tes yeux (L’iconoclaste) d’Hadrien Bels, mise en musique par Nassim-DJ.

bibliotheque.molleges@orange.fr +33 4 32 61 10 16

