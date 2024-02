CINQ A SEPT CHAUDEAU – LUDRES Ludres, vendredi 6 décembre 2024.

CINQ A SEPT De Neil SIMONMise en scène de Gérard MOULEVRIER Avec Manuel GELIN, Axelle ABBADIE, Tonya KINZINGER, Ariane ECHALLIERCette irrésistible comédie américaine raconte l’histoire de Maurice. Maurice a une vie bien rangée. Un resto de poissons qui tourne, une femme et des enfants. Après des années de mariage, il aimerait bien goûter à une relation extraconjugale. Il va rencontrer 3 femmes… Mais les choses ne se passent pas comme il l’avait imaginé. Une pièce hilarante, sincère et universelle. Le dramaturge américain Neil Simon a imaginé, avec « Cinq à Sept », le questionnement de cet homme sur l’éventualité d’une herbe plus verte ailleurs.

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-12-06 à 20:00

CHAUDEAU – LUDRES 70 avenue Charles CHONÉ 54710 Ludres 54