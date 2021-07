Cinis Trédrez-Locquémeau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Trédrez-Locquémeau.

Cinis 2021-07-10 14:00:00 – 2021-09-01 18:30:00 Galerie du dourven Domaine du Dourven

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor

Cinis de l’artiste Anaïs Lelièvre.

nstallation totale et immersive, Cinis est le fruit d’une résidence d’Anaïs Lelièvre à la galerie du Dourven. Ayant découvert la maison en pleine tempête, l’artiste retranscrit la thématique du paysage propre à la galerie à travers Cinis, telles les cendres magmatiques stratifiées dans la pierre dessinée, telles les traces éteintes et survivantes d’un passé vivace et incandescent, telle la pulvérisation et la persévérance de l’existence humaine au regard d’échelles géologiques immenses…

http://www.lannion-tregor.com/fr/evenement/2179-expo-cinis.html

