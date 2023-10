Mars Express (avant-première) – Jérémie Périn Cin’hoche Bagnolet, 15 octobre 2023, Bagnolet.

Mars Express (avant-première) – Jérémie Périn Dimanche 15 octobre, 17h45 Cin’hoche

En l’an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera son partenaire androïde sont embauchés par un riche homme d’affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s’aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Jun Chow, une étudiante en cybernétique disparue. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité ; ses institutions corrompues, ses trafics, ses fermes cérébrales, et les magouilles des toutes puissantes corporations. Aline et Carlos se lancent dans une course désespérée pour sauver cette jeune femme qui, sans le savoir, détient un secret capable de menacer l’équilibre précaire sur lequel repose leur civilisation.

Jérémie Périn est né en 1978. Il sort diplômé de l’école des Gobelins en 2000. Depuis 2001, il a travaillé pour divers studios d’animation en storyboard, layout, compositing, et design. Il passe à la réalisation en 2004 avec des pilotes de séries TV et des courts métrages. En 2007, il collabore avec le studio « Je suis bien content » comme réalisateur sur diverses séries telles que CO2, Nini Patalo et Socks. En 2009, il réalise le générique d’introduction du film Gainsbourg – Vie Héroique et son nom devient définitivement une nouvelle référence avec son clip Truckers Delight pour le groupe Flairs. En 2016, L’écriture et la réalisation de la série Lastman le consacre définitivement au sein de l’animation adulte, en France et dans le monde.

Cin’hoche 6 rue Hoche 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:45:00+02:00 – 2023-10-15T19:15:00+02:00

