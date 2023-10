A bout de souffle – Jean-Luc Godard Cin’hoche Bagnolet, 13 octobre 2023, Bagnolet.

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées…

Jean-Luc Godard, réalisateur franco-suisse (1930-2022), est aussi producteur, écrivain critique de cinéma et théoricien du cinéma. Il est l’auteur d’une centaine de films en près de 60 ans de carrière. Son premier long métrage, A bout de souffle, devient un des films fondateurs de la Nouvelle Vague. Quelques-uns de ces films sont entrés au Panthéon du cinéma comme Le Petit Soldat, Le Mépris, Pierrot le Fou, Deux ou trois choses que je sais d’elle … Il recevra en 2018 une Palme d’Or à Cannes pour l’ensemble de son œuvre.

Séance présentée par Laurent Delmas, journaliste, critique de cinéma et auteur de plusieurs ouvrages sur le septième art. Il produit et anime avec Christine Masson tous les samedis l’émission “On aura tout vu » sur France Inter.

Cin’hoche 6 rue Hoche 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

