Projection de « Nous » – Alice Diop Cin’hoche Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis Projection de « Nous » – Alice Diop Cin’hoche Bagnolet, 13 octobre 2023, Bagnolet. Projection de « Nous » – Alice Diop Vendredi 13 octobre, 09h00 Cin’hoche Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts qu’on appelle la banlieue. Des rencontres : une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur d’une chasse à courre en vallée de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un possible « nous ». Prix du meilleur documentaire – Berlinale 2021 Alice Diop porte un regard neuf, tant sociologique que cinématographique, sur le quartier de son enfance à Aulnay-sous-bois. Son cinéma s’intéresse à ceux que l’on ne voit pas, en vue de combattre les idées reçues. Elle a notamment réalisé Clichy pour l’exemple (2005), La Mort de Danton (2011), La Permanence (2016), Vers la tendresse (2016) – César 2017 du Meilleur court métrage. « Au lendemain de la marche du 11 janvier 2015 qui avait réuni deux millions de personnes, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, le journal Libération, exalté, titrait : « Nous sommes un peuple ». Moi qui m’étais curieusement sentie seule dans cette foule, je me suis demandé quel était donc ce « peuple » dont le journal parlait ? Je crois que le désir de ce film part de cette question formulée dans ces circonstances funestes : qu’est-ce que ce « nous » ? » Cin’hoche 6 rue Hoche 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T11:15:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T11:15:00+02:00 Festival Close-Up Détails Catégories d’Évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cin'hoche Adresse 6 rue Hoche 93170 Bagnolet Ville Bagnolet Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Cin'hoche Bagnolet latitude longitude 48.869232;2.417041

Cin'hoche Bagnolet Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnolet/