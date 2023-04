Projection-débat autour de Fahavalo, Madagascar 1947 à Bagnolet (93) Cin’Hoche Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

SOIRÉE MADAGASCAR autour de l’insurrection anticolonialiste engagée le 29 mars 1947 qui fit vaciller l’empire colonial français UN FILM, DEUX LIVRES… FAHAVALO, MADAGASCAR 1947, documentaire de Marie-Clémence Andriamonta-Paes. France/Madagascar. 2018. 1h30.

À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés fahavalo, «ennemis» de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés seulement de sagaies et de talismans.

Les images d’archives inédites filmées dans les années 40 dialoguent avec les scènes de la vie quotidienne dans les villages aujourd’hui. Les récits des anciens et la musique hypnotique de Régis Gizavo nous transportent dans le passé pour découvrir cette histoire refoulée.

Musique de Regis GIZAVO https://boutique.laterit.fr/en/our-productions/437-pack-fahavalo-madagascar-1947-dvdcd.html FEUX, FIEVRES, FORÊTS, de Marie Ranjanoro (Laterit, 2023)

Roman féministe et décolonial…

FEUX, FIEVRES, FORÊTS, de Marie Ranjanoro (Laterit, 2023)

Roman féministe et décolonial…

« Oui, nous avons fui, nous nous sommes terrés, cachés, comme des bêtes dans la forêt. Mais c'est eux qui ont eu peur » https://boutique.laterit.fr/en/our-productions/568-book-feux-fievres-forets-marie-ranjanoro.html Madagascar 1947. La tragédie oubliée, AFASPA (1995 / 2018, Le Temps des cerises / Laterit – Mémoires de Madagascar) Actes du Colloque AFASPA, Université Paris VIII Saint-Denis, 9, 10,11 octobre 1995 https://boutique.laterit.fr/en/history/384-book-madagascar-1947-la-tragedie-oubliee.html – Une projection/débat annoncée dans l'agenda de Madagascar-musiques.net – Cin'Hoche 6, rue Hoche 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Dhuys Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T23:30:00+02:00

