CINEXTRAITS : réalisme poétique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Le samedi 07 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

Public adolescents adultes. gratuit

Présentation d'extraits de films appartenant au réalisme poétique, courant cinématographique français des années 1930-1940. Partant d'une filmographie, les vidéothécaires partagent et commentent leurs scènes de films préférées. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le courant du réalisme poétique. Samedi 7 octobre à 15h Auditorium (niveau -1) Public ado-adulte Entrée libre dans la limite des places disponibles Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris

