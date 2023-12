CINEXTRAITS : le XVIIIe siècle au cinéma Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

CINEXTRAITS : le XVIIIe siècle au cinéma Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 13 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit Entrée libre Présentation d’extraits de films historiques sur le XVIIIe siècle. Partant d’une filmographie, les vidéothécaires partagent et commentent leurs scènes de films préférés. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir des films historiques sur le XVIIIe siècle. Découvrez des extraits des titres suivants : Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Amadeus de Milos Forman, Barry Lindon de Stanley Kubrick, les liaisons dangereuses de Stephen Frears, Les Mariés de l’an II de Jean-Paul Rappeneau. Samedi 13 janvier à 15h Auditorium (niveau -1) Public ado-adulte Entrée libre dans la limite des places disponibles Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

