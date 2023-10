Atelier ciné-rencontre Jacques Tati – jeune public Cinévox Montignac-Lascaux, 16 décembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

15h/17h : atelier « Tati Trafic » animé par Louise Deschamps (de 4 à 10 ans). 18h : Projection d’un film de Jacques Tati et présentation par Louise Deschamps de son livre pour les enfants : « ABC Tati ». Dès 4 ans. Sur inscription..

2023-12-16

Cinévox

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3pm/5pm: « Tati Trafic » workshop led by Louise Deschamps (ages 4 to 10). 6pm: Screening of a Jacques Tati film and presentation by Louise Deschamps of her children?s book « ABC Tati ». Ages 4 and up. Registration required.

15.00/17.00 h: Taller « Tati Trafic » dirigido por Louise Deschamps (de 4 a 10 años). 18.00 h: Proyección de una película de Jacques Tati y presentación por Louise Deschamps de su libro para niños: « ABC Tati ». A partir de 4 años. Inscripción obligatoria.

15h/17h: Workshop « Tati Trafic » unter der Leitung von Louise Deschamps (von 4 bis 10 Jahren). 18 Uhr: Vorführung eines Films von Jacques Tati und Vorstellung ihres Kinderbuchs « ABC Tati » durch Louise Deschamps. Ab 4 Jahren. Mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-26