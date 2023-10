Festival du film documenTerre : la Montagne CinéVox Montignac-Lascaux, 16 novembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Le Festival permettra de s’émerveiller, de partager les connaissances techniques et scientifiques, de croiser les regards et de mettre en avant celles et ceux qui œuvrent pour préserver la montagne..

2023-11-16 fin : 2023-11-19 . EUR.

CinéVox

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Festival is an opportunity to marvel, to share technical and scientific knowledge, to exchange views and to highlight those who work to preserve the mountains.

El Festival será una oportunidad para maravillarse, compartir conocimientos técnicos y científicos, intercambiar opiniones y poner de relieve a quienes trabajan para preservar las montañas.

Das Festival bietet die Möglichkeit, zu staunen, technische und wissenschaftliche Kenntnisse zu teilen, Blickwinkel zu kreuzen und diejenigen in den Vordergrund zu stellen, die sich für den Erhalt der Berge einsetzen.

