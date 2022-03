Cinévox à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais 2 films à l’affiche :

– 17 h : « King » film de David Moreau – Jeune public

– 20 h 30 : « Notre-Dame brûle » film français de Jean-Jacques Annaud

Salle René Larcheron – Ferrières-en-Gâtinais
+33 2 38 96 52 90

Salle René Larcheron – Ferrières-en-Gâtinais cinévox

