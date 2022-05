CINEVOCE10 semaine du cinéma Italien de Dijon Dijon, 10 mai 2022, Dijon.

CINEVOCE10 semaine du cinéma Italien de Dijon Bibliothèque Centre Ville La Nef 1 Place du Théâtre Dijon

2022-05-10 – 2022-05-17 Bibliothèque Centre Ville La Nef 1 Place du Théâtre

Dijon Côte-d’Or

EUR L’affiche de CINEVOCE 10 est un hommage que l’association Ombradipeter souhaite rendre à une grande actrice italienne récemment disparue, MONICA VITTI. Même si nous ne projetterons aucun film avec sa présence, il était de notre devoir de nous souvenir d’une grande actrice et d’une grande femme.

Cette année, nous projetterons deux beaux films dont nous sommes tombés amoureux, » Gli Asteroidi » et » La Promessa » deux films différents et touchants, deux films que probablement aucun d’entre vous n’a encore vus, pour nous, il était important de vous les proposer, pour leur beauté et parce que ce sont des films indépendants sans grands distributeurs qui méritent d’exister et d’être vus.

Pour compléter le programme cinéma, nous avons demandé à l’un des réalisateurs les plus talentueux d’Italie, Ivano di Matteo, de projeter un court-métrage qu’il a présenté au festival de Venise et qui a été entièrement filmé avec un téléphone portable, comme toile de fond Rome » Trastwest » une poésie en image.

Puis dans le style Ombradipeter, ceux qui nous connaissent pour Italiart ti amo festival et pour Cinevoce savent de quoi nous parlons, nous avons ajouté un concert du groupe Rive Gauche dédié au cinéma, une belle exposition photographique sur les œuvres d’art revisitées de Florence et une représentation théâtrale.

Venez prendre un verre avec nous le mardi 11 à 18h à la Maisons des Association et nous nous retrouverons pour discuter de tout cela en toute simplicité et amitié.

WWW.OMBRADIPETER.COM

AGENDA CINEVOCE 10

du Mardi 10 au mardi 17 Mai Exposition Daniela Corsini (Gratuite)

Mardi 10 mai 18h Vernissage expo/ouverture Cinevoce + Performance Surprises (Gratuit) Pag 2

Mercredi 11 mai 20h Film » Gli Asteroidi » Vo Sous-titre Fr (Gratuit)

Vendredi 13 mai 20h Film » La Promessa » Vo Sous-titre Fr (Gratuit)

Samedi 14 mai 15h Concert » Rive Gauche » + Court-métrage » Trastwest « (5 Euros ) Pag 3

Mardi 17 mai 20h Théâtre » Mente/Esprit » de et avec Vincenzo Cirillo (Gratuit)

+33 3 80 58 00 03 http://www.ombradipeter.com/category/cinevoce/

L’affiche de CINEVOCE 10 est un hommage que l’association Ombradipeter souhaite rendre à une grande actrice italienne récemment disparue, MONICA VITTI. Même si nous ne projetterons aucun film avec sa présence, il était de notre devoir de nous souvenir d’une grande actrice et d’une grande femme.

Cette année, nous projetterons deux beaux films dont nous sommes tombés amoureux, » Gli Asteroidi » et » La Promessa » deux films différents et touchants, deux films que probablement aucun d’entre vous n’a encore vus, pour nous, il était important de vous les proposer, pour leur beauté et parce que ce sont des films indépendants sans grands distributeurs qui méritent d’exister et d’être vus.

Pour compléter le programme cinéma, nous avons demandé à l’un des réalisateurs les plus talentueux d’Italie, Ivano di Matteo, de projeter un court-métrage qu’il a présenté au festival de Venise et qui a été entièrement filmé avec un téléphone portable, comme toile de fond Rome » Trastwest » une poésie en image.

Puis dans le style Ombradipeter, ceux qui nous connaissent pour Italiart ti amo festival et pour Cinevoce savent de quoi nous parlons, nous avons ajouté un concert du groupe Rive Gauche dédié au cinéma, une belle exposition photographique sur les œuvres d’art revisitées de Florence et une représentation théâtrale.

Venez prendre un verre avec nous le mardi 11 à 18h à la Maisons des Association et nous nous retrouverons pour discuter de tout cela en toute simplicité et amitié.

WWW.OMBRADIPETER.COM

AGENDA CINEVOCE 10

du Mardi 10 au mardi 17 Mai Exposition Daniela Corsini (Gratuite)

Mardi 10 mai 18h Vernissage expo/ouverture Cinevoce + Performance Surprises (Gratuit) Pag 2

Mercredi 11 mai 20h Film » Gli Asteroidi » Vo Sous-titre Fr (Gratuit)

Vendredi 13 mai 20h Film » La Promessa » Vo Sous-titre Fr (Gratuit)

Samedi 14 mai 15h Concert » Rive Gauche » + Court-métrage » Trastwest « (5 Euros ) Pag 3

Mardi 17 mai 20h Théâtre » Mente/Esprit » de et avec Vincenzo Cirillo (Gratuit)

Bibliothèque Centre Ville La Nef 1 Place du Théâtre Dijon

dernière mise à jour : 2022-04-29 par