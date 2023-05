Carte blanche aux Docs de Noirmoutier Cinéville, 9 juin 2023, Saint-Nazaire.

ARALKUM de Mila Zhluktenko et Daniel Asadi Faezi

Documentaire ~ Ouzbékistan, Allemagne ~ 2022 ~ 13 min ~ VOSTFR

La mer d’Aral révèle avec force l’impact mortifère des activités humaines sur un écosystème ; ici, la culture intensive du coton en URSS. Les ultimes habitant·e·s des rives ont perdu un mode de vie avec la désertification de leur environnement.

POUR LA SUITE DU MONDE de Michel Brault, Marcel Carrière et Pierre Perrault

Documentaire ~ Canada ~ 1963 ~ 105min ~ Noir et blanc

Au travers du langage et des gestes quotidiens de la pêche, s’est révélé tout un esprit mythique où figurent les mystères de la lune, le culte des ancêtres, la puissance des marées, la conception sacrale de la tradition, un sentiment d’identification au règne animal.

Cinéville 5 boulevard de la légion d'honneur 44600 Saint-Nazaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T14:00:00+02:00 – 2023-06-09T16:00:00+02:00

