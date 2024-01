Cinéma en breton Cinéville Parc Lann Vannes, jeudi 28 mars 2024.

Cinéma en breton Daoulagad Breizh organise une tournée des cinémas pour les écoliers et proposeront deux films. 28 et 29 mars Cinéville Parc Lann 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T09:45:00+01:00 – 2024-03-28T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:45:00+01:00 – 2024-03-29T10:30:00+01:00

Du vent dans les roseaux (à partir de 3 ans)

28 et 29 mars à 9h45 – 10h30

Trois court-métrages, avec des musiques originales, des héroïnes surprenantes et des graphismes sublimes. De l’humour, de l’audace et un brin de folie portent les héroïnes de ces aventures vers un pays où les filles jouent au chevalier, où elles se lient d’amitié avec une licorne, où elles soulèvent leur peuple par la musique contre un roi injuste ! Le Vent dans les roseaux souffle un vent de poésie et de liberté !

Plus d’informations: ici

Films d’animation 2D / France / 2015-2017 / 45 min

Les films du Nord & Cinéma Public Films

Doublage en breton : Dizale

Diffusion de la version bretonne pour les scolaires : Daoulagad Breizh

Cinéville Parc Lann rue Aristide Boucicaut 56000 Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-bro-gwened.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 72 61 16 89 »}] [{« link »: « http://www.daoulagad-breizh.org/uploads/1/3/4/4/13448453/fichenn_filmou%CC%80_sv_troiad_2024.pdf »}, {« link »: « http://www.daoulagad-breizh.org/films-2024.html »}]

Cinéma Breton