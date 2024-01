Cinéma en breton Cinéville Parc Lann Vannes, jeudi 28 mars 2024.

Cinéma en breton Daoulagad Breizh organise une tournée des cinémas pour les écoliers et proposeront deux films. 28 et 29 mars Cinéville Parc Lann 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T09:30:00+01:00 – 2024-03-28T10:40:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:30:00+01:00 – 2024-03-29T10:40:00+01:00

Pachamama (à partir de 7 ans)

28 et 29 mars à 9h30 – 10h40

Tepulpaï et Naïra, deux petits villageois de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Un film d’animation de Juan Antin

2018 – France / Luxembourg / Canada – 1h10

Distribution : Haut et court

Doublage en breton : Dizale

Diffusion de la version bretonne pour les scolaire :Daoulagad Breizh

Cinéma breton