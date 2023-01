Cinéma en breton Cinéville Parc Lann, 13 mars 2023, Vannes.

Cinéma en breton Lundi 13 mars, 20h00 Cinéville Parc Lann

Prix public cinéville

Dans le cadre du mois des langues de Bretagne, Ti ar Vro Vannes vous propose un film en breton (sous titré en français)

“Valérian et la cité des mille planètes” Dans le cadre du mois des langues de Bretagne, Ti ar Vro Vannes vous propose un film en breton (sous titré en français) : Doublé par Dizale.

Bande annonce (en français) :

https://www.youtube.com/watch?v=hz0S_yeI1MU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T20:00:00+01:00

2023-03-13T22:30:00+01:00

