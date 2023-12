HYPNOSE AU CINEMA CINEVILLE HENIN BEAUMONT Henin Beaumont, 19 janvier 2024, Henin Beaumont.

Venez vivre une expérience incroyable et drôle ! Spectacle interactif avec le public.Avec un respect constant des participants, Alex fera vivre des expériences et des aventures exceptionnelles : dormir en quelques secondes, partir pour des destinations et des émotions incroyables.Pour les spectateurs qui préfèrent rester dans la salle, ils seront Le Saviez-vous?Ce spectacle rencontre un vif succès en tournée des cinémas depuis 2019 et déjà plus de 150 représentations à travers la France. Auteur : Alex Hypnotiseur Artiste : Alex HypnotiseurMetteur en scène : Alex Hypnotiseur

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

CINEVILLE HENIN BEAUMONT CHEMIN DU BORD DES EAUX 62110 Henin Beaumont 62