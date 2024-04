Cinévillage Wonka Maison du Terroir Genouilly, vendredi 12 avril 2024.

Cinévillage Wonka Maison du Terroir Genouilly Saône-et-Loire

Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l’univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl.

Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d’idées et déterminé à changer le monde… avec gourmandise ! Cette œuvre haute en couleur, mêlant émotion et humour, prouve que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité, surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka. 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 17:00:00

fin : 2024-04-12

Maison du Terroir 3 Rue Lapins

Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté maisonterroir.genouilly@orange.fr

L’événement Cinévillage Wonka Genouilly a été mis à jour le 2024-03-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II