Cinévillage Saint-Julien-de-Jonzy, 26 juin 2021

Cinévillage 2021-06-26 20:30:00 – 2021-06-26 22:30:00 Salle des fêtes Le Bourg

Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire Saint-Julien-de-Jonzy

2.5 2.5 EUR Projection du film « Antoinette dans les Cévennes », comédie de Caroline VIGNAL avec Laure CALAMY, Benjamin LAVERNHE et Olivia COTE.

Synopsis : Des mois qu’Antoinette attend l’ été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant Vladimir, mais il annule ces vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Durée : 1H35 Public : Familles

alain.robillard2@yahoo.com

