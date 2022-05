CINÉVILLAGE : NICKY LARSON Creissan Creissan Catégories d’évènement: Creissan

Hérault

CINÉVILLAGE : NICKY LARSON Creissan, 22 juillet 2022, Creissan. CINÉVILLAGE : NICKY LARSON Creissan

2022-07-22 – 2022-07-22

Creissan Hérault Creissan Nicky Larson (de Philippe Lacheau – 2019) nNicky Larson, garde du corps et détective privé, ne peut s’empêcher de séduire les femmes. Sa technique laisse insensible Laura, sa partenaire. Le duo est contacté pour une mission : protéger le parfum de Cupido nGratuit n19h30 : Repas champêtre sur réservation (15€) nOrganisé par Arts et Terroirs en Languedoc Séance de cinéma : Nicky Larso Repas champêtre sur réservation (15€) Nicky Larson (de Philippe Lacheau – 2019) nNicky Larson, garde du corps et détective privé, ne peut s’empêcher de séduire les femmes. Sa technique laisse insensible Laura, sa partenaire. Le duo est contacté pour une mission : protéger le parfum de Cupido nGratuit n19h30 : Repas champêtre sur réservation (15€) nOrganisé par Arts et Terroirs en Languedoc Creissan

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Creissan, Hérault Autres Lieu Creissan Adresse Ville Creissan lieuville Creissan Departement Hérault

Creissan Creissan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creissan/

CINÉVILLAGE : NICKY LARSON Creissan 2022-07-22 was last modified: by CINÉVILLAGE : NICKY LARSON Creissan Creissan 22 juillet 2022 Creissan Hérault

Creissan Hérault