CINEVILLAGE MARAUSSAN COCO Maraussan Maraussan Catégories d’évènement: Hérault

Maraussan

CINEVILLAGE MARAUSSAN COCO Maraussan, 30 mars 2022, Maraussan. CINEVILLAGE MARAUSSAN COCO Maraussan

2022-03-30 – 2022-03-30

Maraussan Hérault Maraussan Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. +33 6 07 03 27 03 Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. dom

Maraussan

dernière mise à jour : 2022-02-11 par OT LA DOMITIENNE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Maraussan Autres Lieu Maraussan Adresse Ville Maraussan lieuville Maraussan Departement Hérault

Maraussan Maraussan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maraussan/

CINEVILLAGE MARAUSSAN COCO Maraussan 2022-03-30 was last modified: by CINEVILLAGE MARAUSSAN COCO Maraussan Maraussan 30 mars 2022 Hérault Maraussan

Maraussan Hérault