Cinévillage « La Tresse » Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National, jeudi 13 juin 2024.

Cinévillage « La Tresse » Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Comédie dramatique

Film franco-canado-italo-belge

de Lætitia Colombani,

avec Kim Raver, Fotini Peluso, Mia Maelze

Durée 1:59 Public Ado-Adultes

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

Notre Avis un film pour tout public qui met du baume au cœur. Rêve, solidarité, émotion sont au centre de ce film.

Précédé du court-métrage À I’Unisson ! de Camille de La Poéze 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 20:30:00

fin : 2024-06-13

Foyer Rural 3 rue des Tanneries

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lahaievive@gmail.com

L’événement Cinévillage « La Tresse » Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2024-03-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II