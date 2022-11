Cinévillage « La dégustation » Oyé Oyé Catégories d’évènement: Oyé

Sane-et-Loire

Cinévillage « La dégustation » Oyé, 27 décembre 2022, Oyé. Cinévillage « La dégustation »

Le Bourg Salle communale Oyé Sane-et-Loire Salle communale Le Bourg

2022-12-27 20:30:00 – 2022-12-27 22:30:00

Salle communale Le Bourg

Oyé

Sane-et-Loire Oyé 2.5 2.5 EUR Projection du film « La dégustation », comédie romantique d’Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation… +33 3 85 25 86 80 Salle communale Le Bourg Oyé

