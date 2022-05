CINÉVILLAGE : CAMPING 2 Cazedarnes, 5 août 2022, Cazedarnes.

CINÉVILLAGE : CAMPING 2 Cazedarnes

2022-08-05 – 2022-08-05

Cazedarnes Hérault Cazedarnes

Camping 2 (de Fabien Onteniente – 2019) nArcachon au mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances. Il atterrit au camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commecer n nGratuit nOrganisé par Arts et Terroirs en Languedoc

Séance de cinéma : Camping 2 (de Fabien Onteniente – 2019)

Camping 2 (de Fabien Onteniente – 2019) nArcachon au mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances. Il atterrit au camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commecer n nGratuit nOrganisé par Arts et Terroirs en Languedoc

Cazedarnes

dernière mise à jour : 2022-05-13 par