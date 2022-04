CINÉVILLAGE : BAC NORD Capestang, 13 mai 2022, Capestang.

CINÉVILLAGE : BAC NORD Capestang

2022-05-13 – 2022-05-13

Capestang Hérault Capestang

19h30 : Bac Nord

De Cédric Jimenez – avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas

2012 : les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les policiers adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux.

Tarif : 5€

Sucré salé avant et après le film.

Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc

http://www.cinevillages.com/

