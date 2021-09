Bédarrides Espace 409 Bédarrides, Vaucluse Cinéval du 1er octobre 2021 à Bédarrides Espace 409 Bédarrides Catégories d’évènement: Bédarrides

Espace 409, le vendredi 1 octobre à 18:00

Pour les enfants – à 18h00 Baby Boss 2 : une affaire de famille Réalisé par Tom McGrath Avec Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin Animation, Comédie, Famille – 1h47 – USA A partir de 6 ans Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… [Voir la bande annonce du film](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589629&cfilm=256523.html?jwsource=cl)

Tarif normal 5.50€ – Tarif réduit 4€

Espace 409 Place du 4 septembre, 84370 Bédarrides

