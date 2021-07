Genève Autre lieu Genève CINÉTRANSAT SECRET Episode 11, thème : Entre deux eaux Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Films secrets dans le canton de Genève. Balade + vos pique-niques + animations + film. 12 soirées du 29 juillet au 15 août. Episode 11, thème : Entre deux eaux Anglais, sous-titres français Age légal 7 ans / Age suggéré 7 ans (pour toute la famille) Billetterie gratuite dès le lundi 9 août sur [www.cinetransat.ch](http://www.cinetransat.ch). La programmation 2021 est secrète, tout comme les lieux de projection. Des points de rendez-vous sont donnés aux personnes inscrites, qui seront ensuite emmenées pour une courte balade de moins de 1 km jusqu’au lieu de la projection, où là toutes les animations, pique-niques et autres activités pourront avoir lieu, dans le respect des normes fédérales COVID-19. Attention, les projections n’ont pas lieu à la Perle du Lac, mais dans différents lieux secrets du canton !

